TEST | A quin partit polític pertanyen aquestes deu mesures?

El 10 de novembre se celebren a Espanya les quartes eleccions generals en quatre anys, després de les del 20-D de 2015, el 26-J de 2016 i les del passat 28 d'abril de 2019. Pel camí, hi ha hagut dues mocions de censura contra el govern de Mariano Rajoy; la segona, al juny de 2018, va ser aprovada al Congrés dels Diputats i Pedro Sánchez va sortir investit president.

Després de diverses setmanes protagonitzades per la sentència del Procés, els disturbis a Catalunya i l'exhumació de Franco, dijous passat es va donar el tret de sortida a la campanya electoral més curta de la història de la democràcia espanyola i els partits polítics promulguen en esprint les principals propostes dels seus programes.



Durant el debat electoral organitzat per l'Acadèmia de la Televisió, els líders de cinc dels principals partits polítics (PP, PSOE, Ciutadans, Unides Podem i VOX) van comunicar a milions de teleespectadors algunes de les seves mesures estrella -algunes no eren en els seus programes, com les que va avançar Pedro Sánchez que durà a terme si segueix a la Moncloa- i van deixar entreveure la seva estratègia per arribar a la presidència de govern.

Hagis vist o no el debat electoral, posem a prova els teus coneixements sobre els programes dels principals partits polítics amb aquest qüestionari en el qual has de triar a quina formació pertanyen les següents 10 mesures.