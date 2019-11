Boris Johnson culpa el Parlament britànic de les eleccions anticipades

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va assegurar que no va tenir «una altra opció» que convocar eleccions anticipades al Regne Unit a causa que el Parlament «va rebutjar una vegada i una altra complir amb el Brexit». Després d'una reunió amb la reina Isabel II per comunicar-li la dissolució de les cambres parlamentàries, el líder conservador va marcar l'inici oficial de la campanya amb un discurs a les portes del seu despatx a Londres, en què va demanar als ciutadans: «Veniu amb nosaltres».

Johnson, que governa en minoria després d'arribar al poder al juliol sense passar per les urnes, va assegurar que «no volia» convocar els comicis del 12 de desembre però ho va fer perquè des del referèndum de 2016 sobre el Brexit els diputats han impedit «una i una altra vegada» complir amb el mandat dels ciutadans de sortir de la Unió Europea (UE).

El candidat conservador va assegurar que, si torna a governar amb una majoria suficient a la Cambra dels Comuns, executarà el Brexit en la data prevista del 31 de gener, amb l'acord «acabat de sortir de forn» que va negociar amb la Unió Europea l'octubre passat. Johnson va presentar ahir a Birmingham el manifest del Partit Conservador, on, a més de la retirada del bloc europeu, preveu més inversió en els serveis públics.

Per part seva, el líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, va considerar que les properes eleccions generals anticipades al Regne Unit de el 12 de desembre representen una «ocasió única» per poder transformar el país. Corbyn va assegurar que el Laborisme, el principal grup opositor de govern conservador, afronta la cita electoral «ben organitzat, ben preparat i totalment decidit» a vèncer a les urnes.

Per altra banda, dos dies després del seu relleu com a portaveu de la Cambra dels Comuns, el carismàtic John Bercow va qualificar el Brexit com «el pitjor error» de la política exterior del Regne Unit després de la postguerra i va anunciar que publicarà un llibre amb les seves experiències a principis de l'any vinent.