Evacuen 300 participants en una orgia per excés de monòxid a Alemanya

Una orgia en què participaven més de tres centenars de persones en un local a Hattingen, una població de l'oest d'Alemanya, va acabar de manera abrupta quan els bombers van evacuar els participants després que saltés una alarma al local en detectar un excés de monòxid de carboni a l'ambient. Els desallotjats, que van romandre al carrer amb tovalloles o llençols, van haver de ser traslladats en autobusos per ser examinats pels serveis mèdics. Dos dels participants es van desmaiar, mentre vuit i un dels rescatadors van haver de ser atesos pels serveis mèdics en sentir nàusees. Uns 160 treballadors dels serveis d'emergència van participar en l'operatiu de rescat. Una vegada que es va comprovar que no hi havia perill, es va permetre als participants entrar a l'edifici per poder recuperar les seves pertinences, segons va informar un portaveu dels bombers de la ciutat. «La festa no es va reprendre», va aclarir el portaveu.