Investiguen una agressió racista en un autobús a Madrid

L'Ajuntament de Madrid ha obert un expedient informatiu per investigar una presumpta agressió racista a una dona llatinoamericana comesa el passat 31 d'octubre en un autobús urbà, les imatges de la qual circulen per les xarxes socials. Al vídeo s'aprecia com un jove insulta una dona estrangera a la qual insta a anar-se'n al seu «fotut país», abans de colpejar-la en el moment en què ella i el seu marit baixen de l'autobús de la línia 77.

Segons de l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Madrid, l'Empresa Municipal de Transports no té constància dels fets, més enllà del vídeo difós de forma anònima, ja que no han estat interposades denúncies.

Una informació publicada al web d'EsRacismo i datada el passat dia 2, acompanyada pel vídeo, descriu la suposada agressió, comesa al migdia del 31 d'octubre i explicada per la dona que va gravar les imatges. Segons aquesta persona, que el web no identifica, l'agressió va ser comesa «davant la passivitat dels altres viatgers i del conductor» de l'autobús.