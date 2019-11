Isabel II fa servir una pala als 93 anys

La Reina d'Anglaterra, Isabel II, va evidenciar ahir que als seus 93 anys encara té prou forces per fer servir una pala per moure terra. La demostració de la monarca britànica es va produir durant la visita que va fer a la localitat d'Aylesford, seu d'unes instal·lacions de les Royal British Legion Industries (RBLI) que ofereixen allotjament, assistència social i atenció a més de 300 persones relacionades amb les Forces Armades. Durant l'acte, que es va fer per commemorar els cent anys d'existència de les RBLI, la Reina va enterrar en un forat a terra (moment al qual correspon la imatge que reproduïm) una càpsula del temps que inclou entre d'altres objectes una carta seva i que no es podrà obrir fins d'aquí a uns altres cent anys.