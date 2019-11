Regne Unit rectifica i reconeix ara que l'euroordre de Ponsatí no és "desproporcionada"

El Regne Unit ha rectificat el posicionament inicial sobre l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí i considera ara que no és "desproporcionada", sinó que hi falta "informació essencial". Segons les autoritats policials britàniques, la petició del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena "no proveeix detall suficient de la naturalesa del delicte". També considera que hi falta "el moment i el lloc" on es va cometre. A banda, la petició "ha de mostrar una connexió clara entre el delicte i l'individu anomenat", en aquest cas Ponsatí. Per tal que l'euroordre pugui prosperar "sota l'acta 2003 d'Extradició", el Regne Unit reclama que aquests detalls siguin proveïts "amb caràcter d'urgència".

En el comunicat que les autoritats policials britàniques han remès a l'Estat s'afegeix que "un cop aquesta informació hagi estat afegida" a la petició, es valorarà si és pertinent detenir Ponsatí, tal com reclama Llarena.Finalment, el missatge demana disculpes per la "mala comunicació" que han dut a terme en primera instància, quan s'ha afirmat, efectivament, que l'euroordre era "desproporcionada" i que no es detindria Ponsatí, tot i que no tancava la porta a revisar aquesta decisió si arribava nova informació.Cal recordar que l'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, no donava el cas per rebutjat després de conèixer-se la notícia, i en declaracions a l'ACN afirmava que restava a l'espera del que pogués passar en els propers dies, si arribava més informació des de Madrid. En tot cas, segons l'advocat de Ponsatí, el document de l'euroordre incloïa "contradiccions", mencionava alhora els delictes de rebel·lió i sedició i era un "intent caòtic i arrogant" d'aconseguir l'entrega.