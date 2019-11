Un testimoni clau del judici polític contra Trump rectifica i el posa contra les cordes

L'ambaixador dels Estats Units davant la Unió Europea, Gordon Sondland, va decidir canviar la declaració que va fer davant la Cambra de Representants a porta tancada en la investigació del procés de destitució parlamentària ( impeachment) contra el president dels Estats Units, Donald Trump, per declarar que sí que hi va haver un intercanvi de favors amb Ucraïna, basat en la suspensió de l'ajuda militar nord-americana fins que les autoritats ucraïneses es comprometessin a investigar Hunter Biden, el fill de l'exvicepresident nord-americà Joe Biden, possible rival de Trump en les eleccions de l'any vinent.

En un sorprenent canvi de posició, el més alt responsable diplomàtic nord-americà a Europa va decidir canviar el testimoni que va realitzar en la investigació de l' impeachment a porta tancada i va enviar una declaració per escrit de tres pàgines d'extensió per a assenyalar que si hi va haver un intercanvi de favors, deslligant-se així de la principal línia de defensa que ha tingut el mandatari nord-americà, que manté que mai hi va haver-hi intercanvi de favors amb Ucraïna després de la seva trucada telefònica al president d'aquest país, Volodimir Zelenski.

En la declaració escrita que ha enviat a la comissió de la Cambra de Representants responsable de la investigació del judici polític, l'ambaixador Sondland explica que ha recordat una conversa que va tenir lloc l'1 de setembre als marges de la reunió del vicepresident de Estats Units, Mike Pence, amb Zelenski, i en la qual ell mateix li va dir a un alt càrrec ucraïnès que l'ajuda militar nord-americana estava vinculada amb la investigació a Biden.

«Ara recordo que vaig parlar personalment amb Andri Yermak i li vaig dir que la represa de l'ajuda dels Estats Units probablement no tindria lloc fins que Ucraïna fes la declaració pública contra la corrupció que havíem estat discutint durant moltes setmanes», va explicar Sondland.

Aquesta nova declaració s'ha inclòs a la transcripció de la compareixença a porta tancada que va realitzar durant hores davant la Cambra de Representant i reforça la tesi dels congressistes demòcrates, que mantenen que Trump va supeditar la concessió de centenars milions de dòlars d'ajuda militar a Ucraïna a que les autoritats es comprometessin públicament a investigar Hunter Biden.

En la seva declaració a porta tancada a l'octubre, Sondland va testificar que desconeixia si l'ajuda militar a Ucraïna s'havia paralitzat a l'espera que les autoritats locals es comprometessin públicament a investigar Hunter Biden. No obstant això, sí va assegurar als congressistes que els esforços de l'advocat personal de Trump, Rudolph Giuliani, van ser «cada vegada més insidiosos» amb el pas el temps i va suggerir que podria haver actuat de forma il·legal.

Les Comissions de Supervisió, Intel·ligència i Afers Exteriors van difondre les transcripcions de les compareixences de Sondland i les de l'exenviat especial dels Estats Units per a Ucraïna Kurt Volker perquè el procés del judici polític avanci a la següent fase.

En aquest sentit, la Cambra de Representants iniciarà la setmana que ve les vistes per al possible judici polític contra Trump. El procés s'iniciarà el 13 de novembre amb la compareixença de dos funcionaris del Departament d'Estat, William Taylor i George Kent. Dos dies després, compareixerà Marie Yovanovitch, antiga ambaixadora a Ucraïna.