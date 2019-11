Al Regne Unit també estan en campanya

S'acostuma a dir que els polítics fan en campanya electoral allò que no acostumen a fer en la vida real: visiten mercats i fàbriques, signen autògrafs a seguidors, es fan fotografies amb ells, petonegen mainades, acaronen animals... La present campanya per a les eleccions generals, com que ha estat més curta que d'altres i l'ambient és d'una certa tensió, no ha generat massa d'aquestes imatges. Però a la Gran Bretanya també estan en campanya, i allà no tenen tanta tensió i es poden permetre més imatges tòpiques d'aquesta mena d'esdeveniments. Com la que reproduïm sobre aquestes línies, que mostra el primer ministre britànic, Boris Johnson, al control de qualitat d'una empresa de patates fregides. Què hi feia? El mateix, de fet, que fan els polítics que visiten mercats i fàbriques, signen autògrafs a seguidors...