Chaves planta una comissió d'investigació al Parlament d'Andalusia

L'expresident andalús Manuel Chaves va plantar al Parlament autonòmic la comissió d'investigació que indaga sobre la presumpta despesa en prostíbuls amb targetes de diners públics de la Fundació Andalusa Fons de Formació i Ocupació (Faffe), negant-se a declarar i protagonitzant una polèmica que va llastrar l'inici de la comissió, davant la qual no van comparèixer els extitulars de la Junta José Antonio Griñán i Susana Díaz i la ministra María Jesús Montero. Díaz, Griñán i Montero van complir amb el que havien comunicat per escrit i no es van presentar, mentre que Chaves va protagonitzar els moments més polèmics de la jornada inaugural en negar-se a declarar després d'una breu intervenció inicial i retirar-se de la comissió.

Chaves va mantenir un tens debat amb el president de la comissió, Enrique Moreno (Cs), i va denunciar que els seus drets com a ciutadà i com a expresident s'han vist afectats per la convocatòria, acollint-se al seu dret a no declarar. Va lamentar la «manipulació i instrumentalització» electoral de la comissió i, tot i la intenció de Chaves de «guardar silenci», el president de la comissió va obrir el torn d'intervencions, fet pel qual es va iniciar una picabaralla entre tots dos.