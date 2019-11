La Cort Penal Internacional imposa la seva pena més alta a un militar del Congo

La Cort Penal Internacional (CPI) va imposar una pena de 30 anys de presó a l'excap adjunt de l'Estat Major de les Forces Patriòtiques per a l'Alliberament de Congo (FPLC) Bosco Ntaganda, considerat culpable de tretze crims de guerra i cinc de lesa humanitat. Es tracta de la condemna més alta emesa per aquest tribunal internacional des de la seva posada en funcionament, el 2002, i supera la imposada al cap de les FPLC, Thomas Lubanga, sentenciat a 14 anys de presó.

El jutge president de la sala, Robert Fremr, va destacar la gravetat dels crims i les conseqüències físiques i psicològiques patides per les víctimes de Ntaganda per justificar la condemna. «Van patir estigmatització i rebuig social», va explicar el magistrat, que va posar com a exemple el cas d'una menor d'edat violada per membres de les FPLC les ferides de la qual «van trigar mesos a cicatritzar», raó per la qual va deixar l'escola i va patir estrès posttraumàtic.

La CPI no va tenir en compte cap dels factors que, segons la defensa, haurien d'haver atenuat la condemna, com el comportament de Ntaganda durant el judici o els seus suposats intents per a la desmobilització de les seves tropes.

Ntaganda va comparèixer amb una corbata vermella i una jaqueta blava, es va aixecar per escoltar la condemna, tal com és habitual a la CPI, i no va fer cap gest quan la va escoltar.