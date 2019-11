El director d'un banc va robar gairebé 500.000 euros a un avi amb Alzheimer

L'acusat va tramitar una targeta de crèdit a nom del seu client per poder jugar en un casino | CC0

La Fiscalia sol·licita sis anys de presó per a un acusat de servir-se del seu càrrec com a director d'una entitat bancària per estafar 478.850 euros a un ancià de 90 anys que patia Alzheimer.

Fernando L.G. serà jutjat dimarts que ve a l'Audiència Provincial de Madrid. El fiscal sosté en el seu escrit que l'acusat va deixar "completament" buit el compte bancari del seu client "causant-li un gran perjudici en la seva vida".

La víctima és "dependent" i necessitava els seus estalvis per poder pagar la seva manutenció i poder satisfer les seves necessitats físiques més bàsiques".

Segons l'escrit d'acusació, l'home es va valer de la confiança que tenia cap a ell per la seva condició de director d'una sucursal bancària un client de 90 anys amb alteració cognoscitiva per de manera "reiterada" fer-li signar sol·licituds per tal d'extreure diners en efectiu entre els anys 2013 i 2015.

Aquestes sol·licituds eren emplenades posteriorment per l'acusat per quedar-se amb els diners. En total va realitzar nou extraccions per imports que oscil·len entre els 1.750 i els 97.000 euros.

Un casino en línia



Amb posterioritat va sol·licitar una targeta de crèdit a nom de el client de forma unilateral i sense que l'ancià tingués coneixement amb la qual va realitzar 11 operacions totes elles per un valor de 600 euros. Amb aquesta mateixa targeta l'acusat va dur a terme una operació de 4.000 euros en un casino en línia.

La víctima pateix un quadre compatible amb una malaltia d'Alzheimer estadi moderat GDS 5 i en l'actualitat "és incapaç de realitzar de forma adequada activitats quotidianes de la vida diària, especialment les que requereixin capacitats cognitives i de funcions executives".