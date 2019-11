Un jove de 23 anys mor ofegat després que un metge del 112 li pengés el telèfon

Els pares d'un jove de 23 anys mort el gener deL 2018 per asfíxia després de patir un tromboembolisme pulmonar acusen el SUMMA 112 de no activar el protocol adequat, per no haver enviat una UVI mòbil des de la primera trucada, i de manca d'humanitat.

La família ha iniciat una reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública davant el Servei Madrileny de Salut (SERMAS), però s'està plantejant recórrer a la via penal després d'haver rebut la setmana passada els àudios de les cinc trucades al 112 que van ser reclamats poc després de la mort del jove, Aitor.



Aquest dijous en una roda de premsa organitzada per l'Associació el Defensor del Pacient s'ha escoltat la gravació de la primera trucada i s'ha posat a disposició dels mitjans de comunicació la resta dels àudios, que tal com ha advertit abans de la escolta l'advocat de la família, Carlos Sardinero, són "molt impactants".

No obstant això, els àudios facilitats pel SUMMA 112 estan incomplets, ja que exclouen converses amb els operadors del SUMMA que recullen les dades abans de passar la trucada al metge i que l'advocat considera "molt importants perquè és el primer contacte en què els pares expliquen coherentment quina és la situació del seu fill".

En el primer àudio la mare d'Aitor, Carmen Ruiz, comunica al metge que ha sentit com el seu fill queia i que se l'ha trobat "amb una suor enorme" i que diu que no pot respirar. El metge demana a Carmen que li passi el telèfon al seu fill i ella li respon que ell no pot parlar i insisteix que diu que no pot respirar.

Amb rudesa, el metge insisteix que li posin a el noi a el telèfon i aquest amb dificultat li diu que s'ofega, al que el facultatiu li respon que no el sent que s'ofegui. Davant les preguntes de el metge, Aitor respon: "no puc, m'ofego". El metge acaba la trucada després de parlar amb la mare a la qual li diu que el seu fill "respira perfectament". "Vindrà un metge a veure'l, però ell respira... sembla que està tocat d'alguna cosa, no sé...", conclou.

La primera trucada es produeix a les 11.56 hores del 14 de gener de 2018, diumenge, i l'ambulància arriba a les 12.27 hores, segons ha indicat el pare d'Aitor, Bartolomé García. "És lamentable que aquesta gent es permeti el luxe d'arribar quan els dona la gana", ha assenyalat, i ha precisat que el seu domicili es troba a 10 quilòmetres de l'Hospital Rei Joan Carles.

"Ens van deixar abandonats, tot per una persona que no atén una trucada d'emergència, que no ens tracta com cal", ha manifestat García, que creu que el seu fill "possiblement hauria pogut tirar endavant" però "no li van donar una oportunitat" . La mare ha assenyalat que el seu fill va entrar en parada cardiorespiratòria després de la primera trucada. En una segona trucada, respon un metge diferent, que va donar instruccions al pare per fer la reanimació cardiopulmonar.

No obstant això, entre les dues trucades dels pares d'Aitor marquen el 112 i es talla, segons ha explicat Ruiz, qui ha detallat que primer va arribar la Guàrdia Civil, després una ambulància no medicalitzada i a la fi una UVI mòbil. Abans d'arribar a l'hospital, Aitor pateix dues parades més i després queda ingressat a l'UCI durant cinc dies abans de la mort.