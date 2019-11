Macron avisa que l'OTAN està en «mort cerebral» i la UE «a la vora del precipici»

El president francès, Emmanuel Macron, considera que l'OTAN està en situació de «mort cerebral» i la Unió Europea «a la vora del precipici», davant l'actitud de potències com els Estats Units i la Xina. En una entrevista publicada pel setmanari britànic The Economist, Macron va advertir de la «fragilitat extraordinària» d'Europa, que ja no pot comptar amb els Estats Units per defensar-se i que ha de començar a reflexionar «com una potència en el món».

El president francès va qualificar de «petit miracle» que durant els últims 70 anys el món hagi construït «una equació política sense hegemonia que permetia la pau». «Però ara un seguit de fenòmens ens posen a la vora del precipici», va assegurar Macron, que vol que Europa comenci a actuar «com una potència» perquè, en cas contrari, «desapareixerà».

Segons la seva opinió, la construcció europea s'ha centrat en l'ampliació constant, el que constitueix «un error profund perquè ha reduït l'abast polític del seu projecte a partir dels anys 90». En paral·lel, els Estats Units, que són «el gran aliat» d'Europa, han començat a mirar més cap a la Xina, un moviment que va començar durant la presidència de Barack Obama. Amb Donald Trump, «per primera vegada hi ha un president que no comparteix la idea el projecte europeu i s'allunya d'ell».

Per part seva, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va assegurar que no comparteix la «visió» que va manifestar el president francès. «Macron ha triat paraules dràstiques, aquesta no és la visió que tinc jo de la cooperació en l'OTAN», va dir Merkel durant una compareixença conjunta a Berlín amb el secretari general de l'aliança atlàntica, Jens Stoltenberg.