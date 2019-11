El Regne Unit tramita l'euroordre contra Ponsatí

El Regne Unit ha acceptat tramitar l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí, després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi enviat la informació complementària demanada per les autoritats britàniques. L'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, però, diu que "ara sembla que Llarena acusa Ponsatí de desobediència" i no de sedició.

"Espanya ha fet poc per resoldre les contradiccions evidents que conté una petició poc sòlida. Ara ha afegit contradiccions i confusions", ha apuntat Anwar a través d'un comunicat en què també ha dit que la informació nova que aporta Llarena és "mínima". Ponsatí es presentarà davant les autoritats el 14 de novembre a Edimburg, segons ha anunciat la seva defensa.

Segons l'advocat de l'exconsellera, en el text enviat per Llarena hi ha poques proves del delicte de sedició. Potser perquè no en poden trobar cap?", es pregunta Anwar. Segons ha explicat l'advocat, els jutges tindran en compte aquestes "contradiccions" del document enviat per Llarena.