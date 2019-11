L'Audiència Nacional autoritza extradir als EUA un antic lloctinent de Maduro

El ple de l'Audiència Nacional va autoritzar l'extradició als Estats Units per delictes de narcotràfic de l'exgeneral veneçolà Hugo Armando Carvajal, que va ser cap de la contraintel·ligència amb Hugo Chávez i amb Nicolás Maduro. El setembre passat l'Audiència Nacional havia denegat l'entrega en considerar que els Estats Units la demanava «per una motivació política», donada la seva condició d'antic cap de la contraintel·ligència veneçolana, i va retreure a aquest país que no havia concretat els càrrecs que li imputava. La Fiscalia va recórrer aquesta primera decisió i el ple de l'Audiència ha decidit acceptar l'extradició.

Carvajal, de 59 anys, va ser detingut a Espanya el 12 d'abril en compliment d'una ordre d'arrest dels Estats Units, que el reclamava per haver volgut «inundar» aquest país amb tones de cocaïna, que introduïa suposadament en el seu territori amb ajuda en ocasions de la cúpula de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC).

L'Audiència va celebrar una vista el 12 de setembre en la qual Carvajal va al·legar que la petició dels Estats Units no tenia fonament i responia a motivacions polítiques, ja que, segons va dir en el seu moment la seva advocada, l'únic que pretenia aquest país era treure-li informació sobre el govern de Chávez.

Carvajal, que es declara ara seguidor de l'opositor Juan Guaidó, reconegut per molts països com a president encarregat de Veneçuela, es va sentir perseguit tant als EUA com a Veneçuela pel president Maduro. «El conec prou i sé del que és capaç», va assegurar. «En la justícia dels Estats Units no hi confio. No tindré dret a la defensa de cap tipus i a promoure proves tampoc», va denunciar.