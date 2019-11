Mor un estudiant en caure des d'un edifici durant les protestes de Hong Kong

Un estudiant que va caure d'un pis a un altre d'un edifici durant la nit de diumenge passat prop d'una zona on es desenvolupava una protesta a Hong Kong va morir ahir al matí. La víctima, un alumne de 22 anys de ciències informàtiques de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong, es trobava en coma des de la caiguda. Segons el diari South China Morning Post, Chow Tsz-lok va caure des del tercer al segon pis d'un aparcament en un edifici situat a prop d'una zona on hi havia enfrontaments entre policies i manifestants. Les càmeres de seguretat de les instal·lacions no van gravar els fets, segons aquest mitjà, que va assenyalar que es desconeix si l'estudiant s'estava manifestant i les raons per les quals es trobava a l'aparcament, així com què va ser el que va provocar la caiguda.

La televisió pública RTHK va afirmar que, ja que els policies havien disparat diverses salves de gas lacrimogen a la zona, podria tractar-se de la primera mort relacionada amb l'acció policial durant les protestes antigovernamentals registrades a l'antiga colònia britànica des del passat mes de juny. La Policia local va negar categòricament que tingués res a veure amb la mort del jove, al mateix temps que va expressar el seu condol per la seva defunció.