Trump assegura que encara no hi ha acord amb la Xina per retirar els aranzels

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que encara no ha acordat amb la Xina una retirada gradual dels aranzels que les dues parts s'han anat imposant durant la guerra comercial que mantenen, la qual cosa va desinflar el globus d'optimisme que havia animat els mercats aquesta setmana. «A ells els agradaria fer marxa enrere, no hem acordat res. A la Xina li agradaria fer alguna cosa així com una marxa enrere, no una revocació completa perquè saben que això jo no ho faria», va afirmar el mandatari nord-americà.

«Ens estem portant molt bé amb la Xina -va afegir-, ells volen fer un tracte, francament ells volen fer un tracte molt més que nosaltres, estic molt feliç ara mateix, estem ingressant milers de milions de dòlars».

Les paraules de Trump sobre els aranzels contradiuen l'anunci que va fer el Ministeri de Comerç xinès, segons el qual havia arribat a un acord amb Washington per cancel·lar per fases els gravàmens que les dues parts s'han anat imposant des de març de 2018.

Fonts coneixedores de les converses als EUA van confirmar que el replegament en els aranzels comercials formava part de la «primera fase» de l'acord, del qual encara no es coneixen propostes concretes i que està sent redactat pels equips negociadors de Washington i Pequín. Dins de l'Administració nord-americana hi ha diferències sobre com afrontar aquestes negociacions i per ara es manté en vigor una nova pujada d'aranzels per al 15 de desembre.