Von der Leyen destaca el paper de l'OTAN com a «paraigua protector»

La presidenta electa de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va reclamar «coratge» als europeus, als quals es va dirigir des de Berlín per explicar els reptes als quals s'enfronta la UE, aprofitant per elogiar el paper històric de l'OTAN com a «paraigua protector» del continent. En el seu Discurs d'Europa, pronunciat a prop de la Porta de Brandenburg en la vigília de la commemoració del trenta aniversari de la caiguda del mur de Berlín, la política alemanya conservadora va elogiar aquesta aportació de l'OTAN «a la llibertat i la seguretat» del continent.

Després de la referència de dijous del president francès, Emmanuel Macron, a la «mort cerebral» de l'Aliança Atlàntica, Von der Leyen va explicar que l'OTAN serà el que els seus socis vulguin que sigui, però va defensar la seva vigència i la seva funció.

El discurs de la presidenta electa de la Comissió Europea, pensat com a compendi de línies programàtiques del que serà la seva tasca com a líder de la Comissió Europea, va incloure al·lusions als valors de la Unió Europea, a l'exemple que ha estat per al món en diverses àrees i a l'orgull que ha de representar per als europeus.

A aquests els va dir que el Brexit abans que una desgràcia és una oportunitat. Va assegurar que el Brexit ha tingut una conseqüència «paradoxal», que consisteix en haver fet «més forta» la Unió Europea, que assumeix sense el Regne Unit «una posició comuna consolidada». Va afegir que la decisió d'aquest país d'abandonar la UE no ha provocat «el començament d'un procés de destrucció de la Unió Europea, al contrari».

«Així com som diferents, en les negociacions del Brexit els 27 països de la UE estan units. Sense cinisme, sense malícia, una posició consolidada comuna», va assenyalar Von der Leyen. «Tots lamentem que els nostres amics britànics vulguin abandonar la Unió Europea. Però l'experiència del Brexit ha posat en evidència molts que dubten de la UE, el que tenen a la UE», va afegir la presidenta electa de la Comissió.