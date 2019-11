Arresten un jove per robar amb un cúter a MENAs en un centre de Melilla

La Guàrdia Civil ha detingut a Melilla un jove de 19 anys com a presumpte autor de sis delictes de robatori amb violència i intimidació a diversos menors estrangers no acompanyats (MENAs) als voltants del Centre de Protecció de Menors de la Puríssima mitjançant l'ús d'armes blanques. L'arrestat és un adult de nacionalitat marroquina que actuava encaputxat i feia servir un cúter per intimidar els MENAs i robar-los, als que sostreia les seves pertinences personals com ara telèfons mòbils i diners en efectiu. El detingut actuava de forma violenta i agressiva amenaçant i agredint les víctimes.