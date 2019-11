Cremen un edifici històric a Santiago de Xile després d'una nova gran manifestació

Un edifici patrimonial del centre de la capital xilena va ser incendiat divendres a la nit per encaputxats, mentre un grup de persones va entrar al jardí de l'ambaixada d'Argentina a Xile, entre altres excessos ocorreguts el dia en què es complien tres setmanes de protestes contra el Govern del president Sebastián Piñera, que han deixat al menys 20 morts. L'immoble, que data de començaments de segle XX, era utilitzat com a rectoria i deganat de diverses facultats de la Universitat Pedro de Valdivia, privada, i va ser incendiat per un grup d'encaputxats que abans de la ignició van saquejar el lloc, va explicar Felipe Guevara, alcalde de la regió Metropolitana, en què es troba Santiago de Xile.

El cos de Carrabiners (policia militaritzada) va detenir tres sospitosos de provocar aquest incendi, localitzats mitjançant seguiment ocular per agents de paisà i pels vídeos de les càmeres de seguretat de la universitat. El foc es va propagar ràpidament entre el segon i el tercer pis de l'immoble i la columna de fum que emanava de l'incendi era fàcilment visible des de diversos punts de la capital xilena mentre almenys una vintena de companyies de Bombers Voluntaris lluitaven contra les flames, que van engolir part de l'edifici. Anteriorment l'immoble va ser ocupat pel Comitè Olímpic de Xile (Coch).

Part del seu sostre va cedir durant les tasques d'extinció, que un cop desplegades les nombroses unitats de bombers es van centrar a intentar que les flames no es propaguessin als edificis adjacents. El rector de la Universitat Pedro de Valdivia, Rafael Rosell, va assegurar que «és molt trist per a Santiago perdre el seu patrimoni» i que un fet així ocasiona «un dany molt gran a la comunitat».

Mentre s'incendiava aquest edifici de la Universitat Pedro de Valdivia, un altre grup de manifestants violents va saltar les reixes de l'ambaixada d'Argentina a Xile i va provocar destrosses al seu jardí, a més de trencar algunes finestres llançant pedres.

Els incidents violents de la jornada van continuar amb el saqueig de la Parròquia de l'Assumpció, d'on van treure bancs i confessionaris per muntar barricades als carrers. Altres manifestants violents van començar a distribuir-se per diferents punts de la ciutat en els quals van causar més excessos, entre ells l'incendi de Registre Civil del barri de Providència, a més de generar barricades i fogueres de carrer.

Aquests incidents es van donar en el marc d'una massiva marxa pacífica i festiva que es va convocar amb la idea de replicar la històrica mobilització de divendres 25 d'octubre, quan 1,2 milions de persones es van amuntegar a la cèntrica plaça Italia capitalina per mostrar el seu descontent cap a les desigualtats socials i reclamar la renúncia de el president de país, que no aconegueix apaivagar les protestes.

Les manifestacions es van iniciar el passat 18 d'octubre com a resposta a la pujada del preu de bitllet de metro, però es van convertir després en un clam popular contra el Govern i el desigual model econòmic vigent a Xile.



Protestes arreu del país

La ciutadania també es va concentrar a la resta de país En particular, les mobilitzacions van ser significatives a Viña del Mar i Valparaíso (totes dues al centre); Coquimbo i La Serena (les dues al nord) i a Concepción (sud). La renúncia del mandatari, així com la convocatòria d'un plebiscit per iniciar un procés constituent, són alguns dels principals reclams dels ciutadans.

El Govern va llançar una agenda de reformes socials, que els ciutadans consideren insuficient, i una bateria de mesures per reforçar la seguretat i recuperar l'ordre públic, alterat amb els actes vandàlics que alguns manifestants violents provoquen gairebé diàriament.