Detecten listeriosi en un lot de creps de la cadena de supermercats Aldi

La cadena de supermercats Aldi ha alertat de la contaminació per listeriosi d'un lot de coquetes (un tipus de crep) de la marca 'Mini Blinis', fetes a base de farina de blat, llet i ou. La companyia ha retirat el producte afectat i demana als consumidors que l'hagin adquirit que el retornin a les botigues. Aldi especifica que el lot contaminat és el 101111 DCL amb data de caducitat per al 22 de novembre del 2019. La cadena de supermercats ha posat una línia d'atenció telefònica amb el número 900 902 466 per atendre els consumidors per a qualsevol dubte. La companyia ha retirat preventivament totes les unitats de 'Mini Blinis' –que es venen amb el logotip de 'Special de Aldi'-, tot i que reitera que el problema només s'ha detectat "exclusivament" en un sol lot del producte. Aldi assegura també que s'ha posat a disposició de les autoritats sanitàries "per facilitar tota la informació necessària i col·laborar estretament amb elles".