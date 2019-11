Detenen vuit persones per assetjar menors sexualment a través d'internet

Agents de la Policia Nacional van detenir vuit persones i investiguen una altra menor d'edat a diferents províncies de la geografia espanyola per assetjar sexualment nenes menors d'edat a través d'internet. Els arrestos es van produir a Tenerife, Tarragona, Ciudad Real, Badajoz, Madrid i València, en aquest cas tres. Els detinguts estaven vinculats entre ells per una de les seves víctimes, una menor de 13 anys a la qual tots ells assetjaven, que havia pujat diverses fotografies del seu rostre i cos en postures suggeridores a les seves xarxes socials. Això va originar que diversos pedòfils contactessin amb ella per obtenir més material sexual i, fins i tot, quedar amb ella per tenir relacions. Un dels investigats ha estat detingut dues vegades durant la investigació en reincidir en les seves accions delictives, mentre un altre d'ells va aconseguir abusar sexualment de la menor, atès que residia a pocs quilòmetres de la víctima.

La investigació va començar gràcies a la informació rebuda a través del correu electrònic que la Policia Nacional posa a disposició dels ciutadans perquè puguin comunicar, sempre de forma anònima, els fets o situacions presumptament delictives que posin en perill els menors en l'ús de les noves tecnologies. El procés es va iniciar a l'abril de 2017, quan els agents van rebre un missatge en el qual una mare alertava el contacte de la seva filla, a través d'una coneguda xarxa social, amb una persona que deia tenir una agència de models i que proposava fer-li unes fotos.