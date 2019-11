L'exèrcit i els rebels prorussos repleguen les tropes a Ucraïna

L'Exèrcit ucraïnès i els rebels prorussos van iniciar el replegament de forces de la línia de contacte a la localitat de Petróvskoye, a l'autoproclamada república popular de Donetsk, al Donbas. En total, l'Exèrcit ucraïnès va retirar un vehicle armat i un camió militar multipropòsit Ural, així com set militars a una posició prèviament definida en el marc de la separació de forces. L'autoproclamada república popular de Donetsk, per la seva banda, va retirar 14 soldats de Petróvskoye, un llançagranades i una metralladora de gran calibre, va assenyalar el cap de l'oficina de control i coordinació conjunta, Ruslan Yakubov.

Representants de la Missió Especial de Supervisió per a Ucraïna de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) estan observant la separació de forces, que es va produir a Petróvskoye després del recent replegament a la localitat de Zolotoye (a Lugansk) i del que va tenir lloc prèviament a Stanitsa Luhanska. S'ha complert així l'últim requisit per a la celebració d'una cimera de líders del Quartet de Normandia (Rússia, Ucraïna, França i Alemanya).