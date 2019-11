Lula da Silva assegura que manté el somni «d'integrar Llatinoamèrica»

L'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva, que va ser excarcerat divendres, va assegurar a través d'un vídeo a la inauguració de la segona reunió de el Grup de Puebla a Buenos Aires que pretén «viatjar» per Amèrica Llatina perquè encara té el «somni» d'integrar-la. «Estant lliure, estic amb moltes ganes de tornar, tinc un objectiu en la idea de construir una integració llatinoamericana molt forta, encara continuo amb el somni de construir la nostra gran Llatinoamèrica», va afirmar Lula en el seu missatge exhibit en la primera jornada de la trobada en la qual participen líders progressistes de 12 països.

«Estic amb molta disposició de viatjar a Amèrica Llatina i estic amb molta disposició de combatre el costat podrit del Poder Judicial, de la Policia Federal, del Ministeri Públic i el costat podrit de la premsa brasilera», va afirmar Lula en la seva salutació al Grup de Puebla.

Per part seva, el president brasiler, Jair Bolsonaro, va demanar «no donar munició al canalla que momentàniament està lliure». «Amants de la llibertat i del bé, som majoria. No podem cometre errors. Sense nord ni comandament, fins i tot la millor tropa dispara per tot arreu, fins i tot contra els amics. No donin munició al canalla, que momentàniament està lliure, però carregat de culpa», va tuitejar el mandatari.

Bolsonaro s'havia abstingut fins ara de comentar la decisió de la Cort Suprema que divendres va autoritzar l'alliberament de Lula de la presó de Curitiba, on es trobava des d'abril de 2018 complint una pena de 8 anys i 10 mesos de reclusió per corrupció passiva i rentat de diners. El president del Brasil s'havia limitat a lloar els avenços del seu Govern.