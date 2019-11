La revolta de la policia posa Evo Morales contra les cordes a Bolívia

La revolta de la policia a gran part de Bolívia va desencadenar la pitjor crisi en els més de tretze anys d'Evo Morales en el poder, deixant el mandatari cada vegada més acorralat davant els intents perquè renunciï. La Policia Boliviana va passar d'estar qüestionada per no actuar davant la convulsió que viu el país després de les eleccions del 20 d'octubre, a posar-se al costat dels ciutadans tal com li demanava bona part de la societat boliviana.

El Govern de Morales va assegurar que els militars tenen ordre de no intervenir en aquest moment i va reiterar les seves denúncies que es tracta d'un intent de cop d'Estat des de l'oposició i els comitès cívics, que volen acabar amb el mandatari que ha estat més temps en el poder a la història de Bolívia.

Una unitat d'intervencions especials va ser la primera a amotinar-se a Cochabamba, una ciutat del centre de el país que en els últims dies ha patit especialment l'onada de violència desencadenada després de les eleccions, amb un mort i prop de cent ferits.

S'hi van sumar Sucre, la capital constitucional de país, Santa Cruz, la major ciutat boliviana, i la majoria de les regions, des de la zona andina a l'amazònica.

A La Paz, seu del Govern i on està el comandament de la Policia boliviana, no hi va haver cartells a les comissaries amb la paraula «motí» com a altres parts de país, però grups de policies van marxar pels carrers cap a les seves casernes envoltats de manifestants que els animaven. Va ser la primera nit des de fa tres dies que no hi va haver xocs entre manifestants i policies al costat de la seu de l'Executiu.

Morales va instar els bolivians a defensar la democràcia, reiterant les seves denúncies d'un intent de cop d'Estat. «La nostra democràcia està en risc pel cop d'Estat que han posat en marxa grups violents que atempten contra l'ordre constitucional», va escriure a Twitter.