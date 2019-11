Els Emirats insten l'Iran a tancar un acord de convivència amb estats àrabs

Els Emirats Àrabs Units van demanar ahir a l'Iran que aparqués les seves diferències amb els països àrabs i els Estats Units per tal de negociar un nou règim de convivència que pugui reduir la tensió i reactivar l'economia iraniana. La tensió al Golf ha augmentat des dels atacs als petroliers d'aquest estiu i l'assalt contra unes instal·lacions energètiques de l'Aràbia Saudita. Washington responsabilitza Teheran d'estar darrere d'aquestes operacions, acusacions que la república islàmica nega amb vehemència. Per això, Gargash, el ministre d'afers exteriors dels Emirats, va cridar a una negociació més àmplia que inclogui no només l'acord nuclear, sinó el programa balístic, en general, de l'Iran i les seves incursions en conflictes internacionals com el Iemen, una guerra per tercers que l'enfronta a l'Aràbia Saudita a través dels dos bàndols en conflicte: el Govern iemenita que dona suport Riad i els rebels huthis.