Morales convoca eleccions en un intent de «pacificar» Bolívia

El president de Bolívia, Evo Morales, va anunciar ahir que convocarà noves eleccions generals i que renovarà la totalitat dels membres del Tribunal Suprem Electoral després del dictamen preliminar desfavorable de l'Organització d'Estats Americans (OEA) sobre els comicis del passat 20 d'octubre.

«He decidit renovar la totalitat dels vocals del Tribunal Suprem Electoral i convocar unes noves eleccions generals», va anunciar Morales en una compareixença.

A més, Morales va defensar abaixar la tensió després de les protestes i mobilitzacions de l'oposició després de les últimes eleccions. El president va concloure que «pacificar Bolívia és una obligació de tots».



Atacs continuats

El Govern de Bolívia va denunciar ahir la presa de mitjans de comunicació estatals i privats i l'agressió a periodistes per part de «grups radicals». Mitjans locals van informar que desenes de persones afins al Moviment Al Socialisme (MAS) de Morales havien atacat les instal·lacions de la cadena de televisió Unitel, situada a la ciutat d'El Alto. No obstant això, el MAS va desmarcar-se de l'atac i va desmentir la seva implicació, segons l'agència boliviana de notícies ABI.

Prèviament, grups de manifestants que exigeixen la dimissió de Morales van tancar l'edifici en el qual es troben Bolívia TV i la ràdio Pàtria Nova, ambdós mitjans estatals, i van intentar que deixin de transmetre informació.

D'altra banda, el dissabte un altre grup de manifestants va incendiar la casa de la germana del president, Ester Morales, i les dels governadors d'Oruro i Chuquisaca, Víctor Hugo Vásquez i Esteban Urquizu, respectivament. Pel que fa a l'habitatge de Morales, en construcció, un grup va treure les eines i el material d'obra de la mateixa per, posteriorment, cremar la infraestructura, segons va informar l'agència de notícies boliviana ABI.

Morales va denunciar i condemnar els atacs al seu compte de Twitter. «Denunciem i condemnem davant la comunitat internacional i poble bolivià que l'intent de cop feixista executa actes violents amb grups irregulars que van incendiar la casa dels governadors de Chuquisaca i Oruro i de la meva germana en aquesta ciutat», va expressar el mandatari. «Preservem la pau i la democràcia», va insistir.

Les protestes a Bolívia van esclatar la mateixa nit de les eleccions presidencials celebrades el passat 20 d'octubre per la suspensió sobtada de la transmissió dels resultats oficials just quan obligaven a una segona volta entre Morales i el principal líder opositor, Carlos Mesa. Quan es va reprendre, gairebé 24 hores després, concedien la victòria en primera volta a Morales, per la qual cosa Mesa ha denunciat un «frau gegantí». Tots dos van cridar a la mobilització dels seus, el que ha derivat en disturbis. Dues persones han mort i més de 190 han estat detingudes en aquestes dues setmanes.