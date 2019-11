El Partit Conservador britànic guanyaria les pròximes eleccions al Regne Unit

El partit conservador britànic, que governa sota la batuta de Boris Johnson, guanyaria les eleccions al Regne Unit del 12 de desembre amb un 37 per cent dels vots, mentre que el Partit Laborista, liderat per Jeremy Corbyn, obtindria el 29 per cent, segons una enquesta publicada ahir pel diari britànic The Independent. El sondeig atorga als conservadors 6 punts més que una altra enquesta realitzada el mes passat. Per la seva banda, el partit de Jeremy Corbyn veu el seu suport augmentat en 3 punts. L'enquesta, realitzada a 1.504 adults britànics entre el 5 i el 8 de novembre, situa en tercer lloc el Partit Liberal Demòcrata, que cau del 20 per cent a un 16 per cent dels vots. L'enquesta arriba el mateix dia en què el Canceller d'Hisenda del regne Unit ha defensat les afirmacions dels «tories» que els plans de despesa dels Laboristes serien d'1,2 bilions de lliures, i que deixarien el país amb una crisi econòmica. Els laboristes els han acusat d'elaborar ficció amb els càlculs.