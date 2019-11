Rivera, tretze anys de vida política

Albert Rivera complirà quaranta anys aquest divendres i ho farà fora de la vida política, en què va entrar el 2006 al front de Ciutadans i amb un escó al Parlament de Catalunya.

Rivera, que ha anunciat aquest dilluns que dimiteix com a president de la formació taronja i deixa la política després del desastre electoral, va néixer el 1979 a Granollers (Vallès Oriental), de pare català i mare andalusa.

És llicenciat i màster en Dret per ESADE (Ramon Llull) i doctorand en Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona i, com a advocat, va treballar en els serveis jurídics d'una caixa d'estalvis catalana entre 2002 i 2006.

Aquest any, el 9 de juliol, va ser designat president de Ciutadans durant la celebració del congrés fundacional del partit i, tot just quatre mesos després, era elegit diputat a la cambra autonòmica catalana.

El seu nu en un cartell electoral amb el lema "Només ens importen les persones" va projectar la seva imatge a nivell nacional, però els primers anys es va centrar en la política catalana, amb un discurs de defensa del bilingüisme i de rebuig al sobiranisme i la corrupció.

Rivera va ser reelegit president de Ciutadans el 2007, 2011 i 2017 -en aquesta darrera ocasió en unes primàries obertes a les bases a què van concórrer dos aspirants més- i va revalidar el seu escó autonòmic el 2010, 2012 i 2015.

El salt a la política nacional va arribar a les eleccions generals del 20 de desembre de 2015. Ciutadans, amb 40 escons, es va convertir en la quarta força política a nivell nacional i, al costat de Podem, l'altre partit emergent, en un dels artífexs del final del bipartidisme espanyol.

Va arribar a signar llavors un fallit acord amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. En les següents eleccions, al juny del 2016, va perdre vuit escons, però va reprendre el seu paper negociador i va subscriure amb el PP un acord per a la investidura de Mariano Rajoy amb el títol "150 compromisos per millorar Espanya".

La legislatura va estar marcada pel referèndum il·legal de l'1-O i l'activació de l'article 155 a Catalunya. Ciutadans, amb Rivera al capdavant, li va donar suport, però mesos després va donar per trencat l'acord amb l'Executiu en considerar que no estava aplicant la Constitució com havia de fer-se.

Ja amb Pedro Sánchez a La Moncloa, la situació a Catalunya va dur Ciutadans a unir-se al PP i a Vox en una multitudinària manifestació a Madrid per reclamar eleccions, una concentració a la plaça Colom que va deixar per a la història la primera imatge de Rivera al costat de Pablo Casado i Santiago Abascal.

La seva negativa a seure a parlar amb Sánchez després de les eleccions del passat mes d'abril i els successius pactes de govern amb el suport de Vox a municipis i comunitats autònomes van obrir una crisi a Ciutadans, que va veure com dimitien diversos dels seus dirigents.

Rivera va aixecar el veto a Sánchez abans del 10N, però el seu electorat ja s'havia allunyat i aquest diumenge la seva formació va quedar amb 10 diputats, després de perdre 47 escons i 2,6 milions de vots.

Conegut pels seus amics com a Tito, té una filla que viu a Barcelona i és parella de la cantant Malú. En anunciar el seu abandonament de la política ha anunciat la seva intenció de ser millor parella, millor pare i millor fill.