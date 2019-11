Sis morts dissabte en ple «bany de sang» per l'actuació policial a Bagdad

Amnistia Internacional ha confirmat les morts de sis manifestants iraquians durant l'actuació policial d'aquest dissabte al centre de Bagdad per dispersar una nova protesta dins de les manifestacions nacionals contra el Govern iraquià, que l'organització humanitària descriu com «un bany de sang» desencadenat per la brutalitat de les forces de seguretat.

«Les autoritats iraquianes han de contenir immediatament a les seves forces de seguretat a tenor dels, a l'almenys, sis manifestants morts durant l'operació per dispersar les protestes al voltant de la plaça Tahrir», ha assegurat l'ONG, citant treballadors mèdics testimonis de la intervenció. L'operació policial va deixar, a més, «desenes de ferits», segons Amnistia, sense donar una xifra exacta.

Segons les fonts d'Amnistia, quatre manifestants van ser assassinats a trets i altres dos van morir a causa de les ferides resultants de les granades de gas lacrimogen que van impactar en el seu cap. Des del passat 25 d'octubre, Amnistia Internacional ha documentat al menys nou casos d'ús de gasos lacrimògens contra civils.