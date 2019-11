Farage no es presentarà als llocs on els conservadors van obtenir escó el 2017

El líder del Partit del Brexit, Nigel Farage, va anunciar que la seva formació no presentarà candidats en els llocs on els conservadors van guanyar 317 escons el 2017, el que incrementa les possibilitats de victòria del primer ministre britànic, Boris Johnson, a les eleccions del 12 de desembre. En un míting a la localitat de Hartlepool, al nord d'Anglaterra, el polític antiimmigració i antieuropeu va explicar que la seva agrupació no li disputarà a Johnson aquests escons que els tories havien guanyat en els últims comicis generals.

En canvi, Farage va avançar que concentrarà els seus esforços en les circumscripcions en què el Partit Laborista, primer de l'oposició britànica i liderat per Jeremy Corbyn, va obtenir representació el 2017. El líder del Partit del Brexit va justificar aquesta decisió en el temor que, en cas de disputar-li els escons a Boris Johnson, pugui sorgir un altre Parlament fragmentat al desembre, el que faria més difícil concretar la retirada britànica de la Unió Europea (UE) per a la data prevista del proper 31 de gener.

La mesura suposa un fort suport per al primer ministre conservador, ja que alguns experts havien advertit que els tories podien perdre terreny en algunes circumscripcions pel fort avanç de el Partit del Brexit, especialment a zones de nord d'Anglaterra on hi ha més suport a la sortida de la UE. «Hem decidit que hem de situar el país per davant de el partit i apostar per la lluita contra el Laborisme», va assenyalar Farage.