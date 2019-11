El Govern de Xile proposa una nova Constitució redactada pels actuals diputats

La proposta de Govern de Xile que siguin els actuals parlamentaris els que redactin una nova Constitució va generar el rebuig de l'oposició, que va demanar un mecanisme més participatiu mentre l'esclat social entra en la seva quarta setmana. L'anunci el va fer la nit de diumenge el ministre d'Interior, Gonzalo Blümel, en una improvisada roda de premsa i després de mantenir una llarga reunió a la residència de president amb altres membres de Govern i parlamentaris de la coalició oficialista Chile Vamos. «Hem acordat iniciar el camí per avançar cap a una nova Constitució. Entenem que és una feina que hem de fer pensant en el país», va assenyalar Blümel, que va explicar que el pla és que els parlamentaris es reuneixin amb «tots els sectors» per elaborar el text i que aquest es voti després en un plebiscit.

Aprovada el 1980 en un qüestionat referèndum i en plena dictadura d'Augusto Pinochet, la Carta Magna xilena ha estat reformada més de 40 vegades, però segueix sent focus de crítiques pel seu esperit neoliberal i per haver afavorit la iniciativa privada en temes essencials com la salut, l'educació o les pensions. La redacció d'un nou text és una de les principals demandes de l'esclat social que viu Xile des del 18 d'octubre.