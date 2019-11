Un jove de Hong Kong, en estat greu en ser tirotejat per un agent

Un jove de Hong Kong, en estat greu en ser tirotejat per un agent

Un jove manifestant es troba en estat greu després que un policia de tràfic de Hong Kong li disparés amb la seva arma. El jove de 21 anys està en la unitat de cures intensives després de ser operat d'urgència per extreure-li la bala, que li va causar lesions al fetge i el ronyó dret. En els enfrontaments entre policia i manifestants, provocats pel caos circulatori derivat d'una vaga general, almenys 13 persones d'entre 12 i 49 anys van resultar ferides, entre les quals hi ha l'esmentat manifestant i un altre home que va resultar greument ferit. Un vídeo en què es veu un policia de trànsit efectuant tres trets a curta distància contra dos manifestants va circular per internet.