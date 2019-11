Mor un mariner després de caure al mar a Galícia

Tragèdia a la costa gallega. Un mariner ha mort aquesta matinada després que el vaixell en què anava al costat d'altres vuit tripulants embarranqués en les proximitats de Castro Baroña, a Porto do Son (província de La Corunya), segons ha informat Salvament Marítim.

L'alerta es va donar a les 4:20 de la matinada per un pesquer que pescava a la zona. En auxili de l'encerclament Divina de la Mar, amb base a Portosín, van acudir altres vaixells que treballaven a la zona. De fet, cinc dels tripulants van ser rescatats per aquestes embarcacions, mentre que altres tres es van posar fora de perill pels seus mitjans.

Van ser els membres de Protecció Civil els que van trobar el cos, a les 06:54 del matí. Per al seu trasllat a Portosín es va utilitzar l'helicòpter Helimer 402, donades les dificultats per evacuar-lo per altres vies. També es va mobilitzar el Pesca 1 de la Xunta i l'embarcació Salvamar Regulus.

Les condicions en el mar no eren dolentes aquesta matinada, però han anat empitjorant amb el pas de les hores. De fet, els serveis de Salvament Marítim estudien amb l'armador la possibilitat de reflotar el Divina de la Mar, de 23,7 metres d'eslora, però la mala mar dificulta l'operació.