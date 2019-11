PSOE i Podem tanquen un preacord per formar un govern de coalició amb Iglesias de vicepresident

Pedro Sánchez i Pablo Iglesias ultimen un acord per investir el candidat socialista i per formar una coalició de govern, segons ha avançat "La Vanguardia" aquest dimarts. L'acord contemplaria la vicepresidència per a Pablo Iglesias en la coalició PSOE-Unides Podem.

Els dos líders van estar parlant al llarg del dia d'ahir i van aconseguir arribar a un principi d'acord que avui serà anunciat per ambdós en roda de premsa al Congrés dels Diputats.

El president del Govern en funcions i el líder de Podem celebraran una reunió a les 14.00 hores al Congrés dels Diputats. Posteriorment, els dos dirigents compareixerien en roda de premsa per fer un anunci sobre les negociacions per conformar un govern després dels resultats electorals de diumenge passat.

L'objectiu d'aquesta compareixença, segons aquestes fonts, és desc