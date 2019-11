El Chicle declara que va matar Diana Quer perquè va veure com robava gasoil

José Enrique Abuín Gey, El Chicle, acusat de l'assassinat el 2016 de Diana Quer, va assegurar davant el tribunalque el jutja que va matar la jove per por que aquesta el delatés després d'haver robat gasoil de diversos camions, tot i que no tenia intenció de fer-ho, i va negar que la violés.

La Secció Sisena de l'Audiència Provincial de la Corunya, amb seu a Santiago de Compostel·la, va acollir la primera sessió del judici contra El Chicle per uns fets que es van produir a l'agost del 2016 i que van començar a A Pobra do Caramiñal quan Diana havia anat a les festes d'aquesta localitat corunyesa. Fins a 500 dies després no va aparèixer el seu cos.

Després d'un intent fallit durant l'última setmana del passat octubre, quan no es va poder constituir el jurat popular, dilluns finalment es va conformar, i cinc homes i quatre dones van poder escoltar la declaració de l'únic acusat, que no va diferir pràcticament en res de les dels seus últims interrogatoris.

Vestit amb pantalons i caçadora vaquera, samarreta gris i sabatilles esportives, El Chicle va romandre capcot durant les intervencions del ministeri fiscal, l'acusació particular i la seva defensa. Segons va assegurar la fiscal, en l'acusació d'assassinat concorre també l'agreujant de traïdoria, que «significa indefensió», perquè Diana Quer, que, segons ella, va estar tancada 25 minuts al maleter del cotxe d'El Chicle, «estava indefensa i lligada de mans en una nau deshabitada i en plena nit»