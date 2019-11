Els comptes per a la investidura: en segona volta si Ciutadans s'absté

El preacord per a un Govern de coalició encara ha de passar l'examen del Congrés, aconseguint una majoria de la cambra baixa que doni llum verd a la investidura del líder socialista. La investidura compta ja a priori amb 159 vots a favor, lluny encara de la majoria absoluta que es requereix en primera votació.

Són els 120 vots de PSOE, els 35 de Unides Podem i les seves confluències, el diputat de el Partit Regionalista de Cantàbria, soci del PSOE, i els tres de Més País i Compromís, que, encara que no han firmat el preacord, s'han compromès en tot moment a donar suport a un Govern progressista.

Amb aquests 159 suports, Pedro Sánchez ja podria ser investit en segona volta, en la qual són necessaris més vots a favor que en contra, sempre que s'abstinguessin en la votació ERC, Cs, PNB, CC, EH-Bildu, BNG i Teruel Existe. Amb aquest escenari, el PP, Vox, Na +, JxCat i la CUP votarien en contra, sumant 152 vots negatius.

En el cas que Cs, actualment un partit escapçat per la dimissió d'Albert Rivera, optés pel vot en contra de Sánchez, ja caldria que un altre partit com el PNB o ERC passés de l'abstenció al «sí» en aquesta votació d'investidura en segona volta. Si el PNB hi vota a favor, Sánchez seria investit en segona votació amb 166 vots a favor i 162 en contra. Si a més es sumés a aquest acord ERC, ho faria per majoria absoluta, amb 179 suports. Encara hi ha una altra opció que no necessitaria la participació del PNB, ni d'ERC. Que Coalició Canària, el BNG i Teruel Existe passessin de l'abstenció al sí. Els comptes serien 163 vots a favor i 162 en contra.

Per contra, si ERC, al costat de JxCat i la CUP, decideixen votar «no» a Sánchez en bloc, els comptes es compliquen. En aquest cas caldria que partits com Cs o el PNB passessin de l'abstenció al «sí» per garantir una investidura en segona votació. Sánchez ha expressat en nombroses ocasions que no desitja comptar amb el suport dels independentistes per a la investidura, així que la clau de la votació pot estar en Cs, l'abstenció del qual facilitaria aquests comptes que ja fan a Moncloa.