Evo Morales promet «seguir lluitant» a la seva arribada a Mèxic com a asilat

Evo Morales, expresident de Bolívia, va assegurar que seguirà en la «lluita» després del complicat periple per Amèrica Llatina que el va portar a Mèxic, una nació que li ha obert els braços apel·lant a la seva històrica tradició d'asil i a la qual va agrair haver-li «salvat la vida». «Gràcies a Mèxic i a les seves autoritats. També vull dir-los, germans i germanes, que mentre tingui la vida, seguirem en política. Mentre tingui la vida, segueix la lluita», va assegurar Evo Morales, poc després d'aterrar a l'aeroport de Ciutat de Mèxic, al qual va arribar a bord d'un avió de les Forces Aèries Militars.

Visiblement cansat, Morales va aterrar al matí a la capital mexicana, on l'esperava el canceller, Marcelo Ebrard, un dels principals artífexs de l'asil polític que rebrà a Mèxic. «És per a nosaltres un dia d'alegria perquè l'asil que se li ha ofert a Evo Morales ha estat efectiu i ja està a terres mexicanes, on gaudirà de llibertat, seguretat, integritat, protecció a la seva vida, que són les causes que ens animen», va apuntar el titular de la Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxic.

Morales va assegurar que dissabte passat, un dia abans de renunciar, un membre de l'equip de seguretat de l'Exèrcit va informar que militars havien demanat la seva entrega a canvi de 50.000 dòlars. «A l'última etapa, lamentablement, al cop polític i cívic es va sumar la Policia Nacional», va assegurar, acusant els opositors d'haver cremat seus sindicals, així com d'haver assaltat la seva casa a Cochabamba.

Per part seva, quinze països de l'Organització d'Estats Americans (OEA) van demanar la convocatòria d'eleccions «el més aviat possible» a Bolívia, evitant titllar de «cop d'Estat» la sortida d'Evo Morales de la Presidència. La declaració, una fórmula poc comprometedora i de gran tradició a l'OEA, va ser avalada per 15 dels 34 països membres: Argentina, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Equador, EUA, Guatemala, Guaiana, Hondures, Panamà, Paraguai, Perú i Veneçuela.