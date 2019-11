L'acord aposta pel diàleg a Catalunya dins de la Constitució

Les polítiques feministes i la lluita contra el canvi climàtic i contra les cases d'apostes són alguns dels eixos socials inclosos en el preacord signat pels líders del PSOE, Pedro Sánchez, i Unides Podem, Pablo Iglesias. Aquest pacte és un primer pas cap a la formació d'un govern progressista de coalició després de les eleccions generals de diumenge, i pel que fa a Catalunya aposta per «garantir la convivència i la normalització de la vida política», tot apostant per fomentar «el diàleg a Catalunya, buscant fórmules d'entesa i trobada, sempre dins de la Constitució. També s'enfortirà l'Estat de les autonomies per assegurar la prestació adequada dels drets i serveis de la seva competència i garantir la igualtat entre tots els espanyols».

El document consta de deu eixos d'actuació que seran les bases d'aquest Govern, que vol «situar Espanya com a referent de la protecció dels drets socials a Europa», tal com es recull en el text. Els detalls més concrets de l'acord es faran públics en els propers dies, segons van explicar els dos partits.

En tot cas, entre els eixos principals del pacte, PSOE i Unides Podem inclouen les polítiques feministes. Entre altres accions, es comprometen a garantir la seguretat, la independència i la llibertat de les dones a través de la lluita «decidida» contra la violència masclista, la igualtat retributiva, o l'establiment de permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles. També volen posar fi a la tracta d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i prometen l'elaboració d'una llei d'igualtat laboral.

En un altre dels apartats es comprometen a «protegir els serveis públics, especialment l'educació -incloent l'impuls a les escoles infantils de zero a tres anys-, la sanitat pública i l'atenció a la dependència».

Així mateix, les dues formacions advoquen per la ciència «com a motor d'innovació econòmica», per facilitar l'impuls digital i «controlar l'extensió de les cases d'apostes». També es comprometen a «recuperar talent emigrat» i a revertir la despoblació, donant un «suport decidit a l'anomenada Espanya buidada».



Transició ecològica justa

A més, entre les seves principals previsions hi ha la «lluita contra el canvi climàtic». En concret, volen treballar per una transició ecològica justa, per la protecció de la biodiversitat i per la garantia d'un tracte digne als animals. En matèria sanitària, els dos partits volen aprovar nous drets «que aprofundeixin el reconeixement de la dignitat de les persones», com el dret a una mort digna.