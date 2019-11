L'Audiència de la Corunya ordena reobrir la instrucció del cas Alvia

L'Audiència de la Corunya va reobrir el cas Alvia després de la denúncia realitzada per la plataforma de víctimes sobre un suposat esborrat del registre d'avaries hores després de l'accident de tren, que el 2013 va causar la mort de 80 persones i va causar més de 140 ferits. L'Audiència Provincial de la Corunya, amb seu a Santiago, va emetre una interlocutòria en la qual ordena el retorn del procés a la fase de diligències prèvies d'investigació. Això es deu, segons el Tribunal Superior de Justícia de Galícia, a les noves dades aportades per la plataforma de víctimes 04.155, com el suposat esborrat de dades. El tribunal va adoptar la decisió després de la presentació d'un recurs en el qual s'adjuntava una declaració jurada d'un dels extreballadors de Talgo en què aquest assegurava que responsables de l'empresa van ordenar l'esborrat de dades sobre avaries del tren accidentat.