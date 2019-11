PP i Ciutadans rebutgen abstenir-se mentre ERC i JxCat descarten facilitar la investidura

El preacord signat pel president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el líder d'Unides Podem (UP), Pablo Iglesias, per a la formació d'un govern de coalició va ser acollit de forma molt diversa pels representants dels diferents partits, però en tot cas algunes formacions necessàries per titar endavant la investidura van mostrar el seu rebuig inicial al pacte.

Així, el líder de PP, Pablo Casado, va rebutjar de ple abstenir-se per facilitar un govern, que considera «radical», del PSOE i Unides Podem després del preacord signat ahir, davant el qual va prometre una oposició «ferma, patriota i responsable». El debat sobre una possible abstenció era una qüestió a tractar ahir pel PP en el marc intern en la primera reunió de la seva Executiva després del 10-N, però la signatura de l'acord de coalició es va convertir en protagonista de la jornada i va allunyar el focus de la postura dels populars davant d'una investidura de Sánchez.

Cap dels barons regionals i dirigents del partit que van acudir a aquesta trobada preveien la posició d'abstenir-se, que sempre ha rebutjat també la direcció del partit, i només alguns es van desmarcar de la línia establerta per Casado amb alguna proposta alternativa. Va ser el cas de la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que va plantejar davant la Comissió Executiva Nacional del partit la necessitat d'un govern «de concentració constitucional» amb PSOE i Ciutadans. Però la seva alternativa no va tenir ressò entre la direcció del partit, que va minimitzar aquesta proposta i la va emmarcar en el debat general en què gairebé tots els dirigents autonòmics van prendre la paraula.

La notícia del preacord entre el president de Govern en funcions i el líder d'Unides Podem va irrompre enmig de la intervenció de Casado davant la seva Executiva, i li ha deixat el camí lliure per exercir el seu paper de líder de l'oposició.

Per part seva, la portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas -que es perfila com la substituta d'Albert Rivera a la presidència del partit-, va fer una crida a la responsabilitat de PP i de PSOE per arribar a un acord «moderat i constitucionalista» amb la formació taronja «pel bé d'Espanya», i va afegir que encara hi ha temps perquè «Sánchez rectifiqui». Un acord, va explicar a través del seu compte de Twitter, basat en pactes d'Estat que siguin bons per al país.

En aquesta mateixa xarxa social es va pronunciar l'exsecretari general de el partit José Manuel Villegas, que va destacar que Ciutadans «no pot donar suport al fet que Podem porti les regnes de Govern», tot insistint que «és nefast i contrari als interessos de la majoria d'espanyols».

Paral·lelament, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va anunciar que el seu partit rebutja el preacord per formar govern entre PSOE i Podem i votarà «no» a la investidura si no hi ha un diàleg polític amb Catalunya i s'admet que no hi ha un problema de convivència sinó de la relació Estat-Catalunya.



«Seure i parlar»

La portaveu d'ERC va destacar que si els dos partits volen obtenir els vots del grup republicà hauran de «seure i parlar», així com va criticar que el líder del PSOE i el d'Unides Podem hagin acordat «en 24 hores el que no van ser capaços d'acordar en 6 mesos», el que demostra, va dir, «que les eleccions eren innecessàries i que, amb el seu oportunisme, han beneficiat la dreta i l'extrema dreta».

Finalment, la cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va mantenir el «no» del seu partit a la investidura de Sánchez i va acusar Podem de comprar «el marc mental del 155» després del preacord. «Mentre hi hagi presos, exiliats i represaliats i mentre no es pugui parlar del dret a l'autodeterminació és evident que no podem investir ni permetre la investidura d'un president com Sánchez», va assegurar. Després d'assenyalar que tot l'independentisme havia advertit que no podia pactar amb Sánchez, va opinar que la posició dels comuns és una mala notícia per a Catalunya.