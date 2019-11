Sánchez i Iglesias pacten formar un govern de coalició

El president de Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, van signar un preacord per conformar un Govern de coalició. Passades les dues de la tarda, al Congrés dels Diputats van rubricar Sánchez i Iglesias aquest preacord, que segons el cap de l'Executiu és «tan il·lusionant que supera qualsevol tipus de distanciament» i amb el qual pretenen un Govern estable que duri quatre anys.

El líder de Podem, que serà vicepresident d'aquest Govern mesos després de ser vetat per Sánchez precisament per a aquest càrrec, va assegurar per la seva part que el líder socialista pot comptar amb «tota la lleialtat» per part de la seva organització, els membres de la qual donaran «el millor» de si mateixos a l'Executiu, tenint en compte que hi haurà diversos ministeris per al partit morat.

Els dos líders van sorprendre amb aquest acord, que es va produir menys de 48 hores després de les eleccions generals i que, en qualsevol cas, no és suficient per a la investidura de Sánchez, ja que requereix el suport de més forces polítiques.

«La cohesió en la lleialtat i en la solidaritat governamental i la voluntat d'aprofitar els perfils més idonis» per a l'exercici de les diferents responsabilitats de Govern presidiran aquest acord, segons va destacar Sánchez. També va dir que el pacte neix amb el propòsit d'obrir-se a altres forces polítiques per fer viable una majoria estable que permeti «no només una investidura, també una legislatura».

A partir d'ara el PSOE obrirà una ronda amb la resta dels grups per aconseguir aquesta majoria parlamentària, segons va explicar Sánchez, que va insistir que aquest Govern serà «rotundament progressista», perquè estarà integrat pel PSOE i Unides Podem «i treballarà pel futur d'Espanya».

«El que mai tindrà espai en l'esperit del futur Govern serà l'odi i la confrontació entre espanyols», va ssenyalar el líder socialista, que va recordar que el seu compromís era aconseguir un govern progressista «sí o sí» i va advertit que no estaria justificat que persisteixi el bloqueig.

Iglesias, per la seva banda, va destacar que el pacte propiciarà un Executiu que «combini l'experiència» del Partit Socialista amb la «valentia» de Unides Podem. També va avançar que el seu partit començarà a dialogar amb altres forces amb presència al Congrés perquè qualli la investidura, que no serà abans de el 3 de desembre, perquè aquell dia es constitueixen les Corts.

Aquest nou Govern, si compta amb l'aval de Congrés, tindrà com a prioritats afrontar la crisi territorial i la justícia social, va explicar Iglesias, com «la millor vacuna contra l'extrema dreta». Després d'agrair a Sánchez la seva «generositat i disposició», el líder d'Unides Podem va destacar que «és temps de deixar enrere qualsevol retret» per «treballar en aquesta tasca històrica».

Consolidar el creixement i la creació d'ocupació, garantir la convivència a Catalunya, treballar per la regeneració i contra la corrupció; lluitar contra el canvi climàtic; garantir el dret a una mort digna o revertir la despoblació a l'Espanya buidada es troben entre els compromisos que Sánchez i Iglesias van signar al Congrés dels Diputats.

Després de la signatura i els seus breus discursos, tots dos van segellar el pacte amb una abraçada i es van dirigir a saludar i abraçar també els col·laboradors i dirigents dels dos partits allà presents.



Dates per a la investidura

L'acord per formar un nou Govern de coalició es farà realitat si es confirma la investidura del líder socialista, per a la qual no hi ha data, si bé resulta gairebé impossible que sigui abans de la setmana del 9 de desembre. El 3 de desembre és el dia en què es constituiran les Corts, és a dir, el Congrés i el Senat. És el primer pas per a celebrar el debat d'investidura, però no pot fer-se immediatament després perquè és indispensable que abans el Rei dugui a terme la ronda de consultes.

El 4 de desembre, Felip VI tindrà ja a la seva taula la llista dels partits que van aconseguir a les eleccions de diumenge passat representació parlamentària. Durant dos dies es reuniria amb els líders dels partits que ho vulguin, arribant-se així al 6 de desembre, que és festiu perquè és el Dia de la Constitució. El 7 i el 8 de desembre és cap de setmana i el 9 també és festiu, fet pel qual el primer dia hàbil per a la investidura seria el dia 10.