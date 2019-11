La sentència de la peça política dels ERO es coneixerà el proper dimarts

La sentència de la peça política dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) de la Junta d'Andalusia, en la qual estan acusats els expresidents Manuel Chaves i José Antonio Griñán, així com diversos exconsellers i ex-alts càrrecs, es coneixerà el proper 19 de novembre. La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Sevilla, encarregada d'enjudiciar el cas, va dictar una providència en la qual cita per a aquell dia procuradors i acusats per notificar-los la resolució. El judici contra 21 ex-alts càrrecs de la Junta va quedar vist per a sentència el 17 de desembre de 2018 després de 152 sessions desenvolupades durant més d'un any, un temps en què el tribunal va sentir més de 120 testimonis, 9 pèrits i els 21 acusats, que s'enfronten a peticions de condemna de fins a 8 anys de presó per prevaricació i malversació.

En les seves conclusions definitives, la Fiscalia va demanar 10 anys d'inhabilitació per a Chaves i per als exconsellers Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, l'exviceconseller José Salgueiro, l'excap dels Serveis Jurídics Francisco del Río i l'exdirector de Pressupostos Antonio Lozano per prevaricació, i entre 6 i 8 anys de presó per a altres quinze acusats, entre ells Griñán, per aquest mateix delicte i un altre de malversació.