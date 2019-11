Alerta de tsunami a Indonèsia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 davant de les illes Moluques

Les autoritats d'Indonèsia han emès un avís de tsunami davant el risc de possibles onades per un terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter registrat aquest dijous davant de la costa de les illes Moluques, a la zona central de l'arxipèlag.

L'Institut Geològic dels Estats Units (USGS) ha situat l'origen de sisme a 45 quilòmetres de profunditat. Les agències meteorològica i d'emergències d'Indonèsia han emès sengles alertes per aquest terratrèmol i han posat en guàrdia a la província de Moluques Septentrionals per una possible pujada de l'nivell de l'aigua.

El Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic ha advertit també de possibles onades en costes situades en un radi de 300 quilòmetres al voltant de l'epicentre.