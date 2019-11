ERC avisa que no estudiarà l'abstenció fins que no hi hagi una taula de diàleg sobre Catalunya

El PSOE va començar ahir els contactes per recollir els suports necessaris per a la investidura de Pedro Sánchez, tot i que el camí cap al Govern de coalició amb Podem es complica davant el «no» d'ERC i Ciutadans. El PSOE intentarà avui l'acostament amb ERC en una reunió de la portaveu socialista, Adriana Lastra, amb el d'Esquerra, Gabriel Rufián, al Congrés. No obstant això, des d'aquest partit el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar que Esquerra està instal·lada per ara en el «no» a la investidura i va advertir que no es pensen plantejar l'abstenció fins que no s'obri una taula de negociació sobre Catalunya.

«El que volem és que s'asseguin i parlin, i reconeguin que hi ha un problema polític. Volem un compromís d'una taula de negociació política entre iguals. Per tant, amb institucions catalanes i institucions de l'Estat en què s'ha de poder discutir de tot, també del referèndum d'autodeterminació», va expressar Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El vicepresident català va explicar que el resultat d'aquesta taula de negociació ha d'estar «avalat per una àmplia majoria de catalans i ha d'haver-hi una garantia que en respectaran el resultat i una garantia de compliment». «Aleshores estarem en condicions d'acceptar aquest govern», va assenyalar el dirigent republicà, que va afegir que de moment no ha rebut cap telefonada ni per part dels socialistes ni per part de les forces que formen Unides Podem.

Per part seva, el president de la Generalitat, Quim Torra, va instar Sánchez a obrir una «taula de diàleg entre els partits espanyols per afrontar el greu problema del feixisme que tenen a Espanya». Torra va destacar que a les eleccions de diumenge han «baixat les esquerres» i ha «pujat el feixisme a l'Estat».

Pel que fa a Ciutadans, el secretari general en funcions, José Manuel Villegas, va deixar clar que votaran «no» a la investidura i va oferir una fórmula alternativa a tres (PSOE, PP i Cs) sobre un decàleg de reformes. Villegas va rebutjar el pacte de govern entre el PSOE i Podem amb el suport de partits nacionalistes i va demanar al president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, que rectifiqui i arribi a un acord perquè el PP i la formació taronja afavoreixin la seva investidura. «El PSOE ha de tornar al constitucionalisme» i «mirar cap al centre», no «als extrems, als populistes d'esquerra i als nacionalistes», va explicar.

En aquesta primera jornada de contactes amb altres formacions no tot van ser respostes negatives per als socialistes. La portaveu del PSOE va trobar la bona acollida del líder de Més País, Íñigo Errejón, qui, segons fonts d'aquesta formació, ha trobat moltes coincidències amb els socialistes, però espera seguir negociant.

Com també ho espera el diputat electe de Compromís, Joan Baldoví, que va assegurar haver detectat «molt bona disposició» al PSOE per arribar «aviat» a un acord de legislatura, tot i que també vol negociar i no només «dues hores» de converses.

Lastra també es va reunir amb el portaveu de PNB, Aitor Esteban, encara que, segons van assegurar fonts d'aquesta formació, no va ser una reunió de negociació per a la investidura sinó una trobada per parlar de qüestions tècniques de Congrés que ja tenien prevista des de dilluns.