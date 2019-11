La Fiscalia demana la imputació de l'expresident del BBVA Francisco González

La Fiscalia Anticorrupció va demanar citar com a investigat l'expresident del BBVA Francisco González en el cas Villarejo després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón decidís al juliol imputar l'entitat bancària com a persona jurídica. La Fiscalia va demanar la seva imputació tenint en compte la investigació oberta al BBVA a la peça 9 d'aquesta causa, en què s'indaga sobre les presumptes contractacions del banc a Villarejo des de 2004, quan la constructora Sacyr va iniciar un moviment per intentar prendre el control del grup bancari, que finalment no va tenir èxit.

Quan el jutge va imputar a l'entitat els delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets i corrupció en els negocis, el va citar per al 24 de setembre, data que després va posposar al 10 d'octubre i finalment serà previsiblement la setmana que ve quan comparegui un representant legal del banc.

García Castellón, titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, sospita que «la cúpula» del BBVA va consentir la contractació del comissari jubilat per a tasques d'informació i espionatge, tenint en compte el «benefici personal i empresarial» que li podien reportar.

En imputar-lo, va considerar necessari determinar si el banc va posar en marxa mesures per evitar el delicte o si, per contra, «l'absència de mecanismes de control» i «la tolerància amb pràctiques contràries a la bona fe empresarial» van ser «mitjans que el banc va poder utilitzar per facilitar la contractació» de Villarejo.



La resposta de González

Per part seva, González va reafirmar la seva plena disposició a col·laborar amb la justícia. En un comunicat, l'exbanquer recorda que ja al juliol passat va assegurar que des que es va obrir la peça BBVA, ha estat «màximament interessat a col·laborar amb la justícia, amb la major transparència i objectivitat». Va recordar que el 2018 va impulsar una investigació interna.