Greta Thunberg assistirà a la cimera de Madrid gràcies a una parella australiana

La jove activista sueca Greta Thunberg va salpar des de la costa est dels Estats Units en un catamarà familiar que la portarà a través de l'Atlàntic nord fins a Espanya per arribar a temps de la celebració de la XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic que tindrà lloc a Madrid del 2 al 13 de desembre. Thunberg va creuar a l'agost l'Atlàntic i va arribar a Nova York per assistir a la Cimera d'Acció Climàtica que es va celebrar a l'ONU a finals de setembre, i la seva idea era viatjar des d'Amèrica del Nord fins a Santiago de Xile, on inicialment s'havia de celebrar la COP25.

Just abans de salpar, Greta va agrair a través del seu compte de la xarxa social Twitter, a «totes» les persones que ha conegut a Amèrica de Nord la seva «increïble hospitalitat». A més, va agrair al poble nord-americà el seu «sorprenent suport». El missatge anava acompanyat d'una fotografia de Shane Balkowitsch a la Reserva índia Standing Rock a Dakota del Nord.

L'activista va anunciar que finalment podria assistir a la Cimera del Clima que se celebrarà a Madrid després que una família australiana que viatja en un catamarà per tot el planeta li oferís portar-la des de Virgínia fins a Europa.

Dimarts al matí, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, veia difícil que finalment Greta pogués arribar a temps a la COP25, no per una qüestió financera sinó per un problema amb els transports i per la meteorologia adversa en aquesta època a l'Atlàntic nord.

En coincidència amb l'activisme de Thunberg en contra de la crisi climàtica, els dos joves australians que li han ofert traslladar-la fins a Europa aspiren a convertir el seu catamarà en una embarcació amb zero emissions contaminants.