El PP obté un diputat que estava en mans del PNB

El còmput del vot exterior, el dels espanyols que van votar des de l'estranger, va permetre al PP arrabassar un diputat que tenia el PNB per Biscaia per un ajustat marge, i al Senat va inclinar la balança a favor del PSOE, que ha guanyat un escó més per Valladolid en detriment dels populars. El PP puja d'aquesta manera a 89 diputats i el PNB es queda amb sis, els mateixos que va aconseguir a les eleccions de l'abril. L'escó obtingut al Congrés pel PP té especial transcendència de cara a la investidura de Pedro Sánchez després de l'acord amb Pablo Iglesias per a un govern de coalició, atès que la majoria necessària per tirar-lo endavant està molt ajustada.