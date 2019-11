El Rei expressa el seu suport a les empreses espanyoles a Cuba

Fer negocis a Cuba sempre ha necessitat que les companyies s'adaptin al que José Maria Berga, director general de l'empresa Alzamora Group, amb 15 anys de presència a l'illa, defineix diplomàticament com a «situació de flexibilitat». Però en els últims temps, i especialment des que va arribar a la Casa Blanca Donald Trump, la situació s'ha agreujat considerablement. En la seva visita d'Estat a Cuba, el Rei ha volgut fer costat als empresaris espanyols afectats, mostrar-los el seu «total suport» i recordar-los que les autoritats espanyoles «estan treballant per alleujar l'impacte».

Aquest és el missatge que va llançar ahir públicament en una recepció a prop de 1.200 integrants de la comunitat espanyola en el Gran Teatre Alicia Alonso Felip VI, que després va mantenir un dinar privat a la residència de l'ambaixador amb 18 dels empresaris, entre ells Berga, per escoltar directament les seves experiències i preocupacions.

La situació és òbviament complicada. Els impagaments d'un govern amb problema d'accés a divises arriben ja als 350 milions d'euros, elevats encara més que abans sota l'enduriment intens de l'embargament dels Estats Units. Aquest, en paraules de fonts diplomàtiques espanyoles, busca «estrangular econòmicament» Cuba, així com enviar un missatge dissuasori als que es plantegin iniciar negocis a l'illa i «crear incertesa».

Un bon nombre d'empreses s'han vist afectades per l'aplicació de títol III de la llei Helms-Burton, que ha obert la porta als que van perdre propietats després de la Revolució a presentar als EUA demandes contra empreses a les quals s'acusa de «traficar» amb aquests béns.

Ja hi ha almenys quatre companyies espanyoles afectades per aquestes demandes i per altres de l'Administració Trump, que segons els empresaris està assetjant, amenaçant i pressionant perquè abandonin Cuba, negant visats no només als executius sinó també a familiars com fills i nets que, per exemple, es poden veure forçats a abandonar estudis als EUA.

Fonts diplomàtiques arriben a titllar d'«immoral» el que està fent Washington i el Govern d'Espanya porta temps actuant per intentar alleujar la situació a diversos nivells. Un d'ells a la UE per intentar desarticular en el possible aquestes demandes, principalment sobre la idea que l'aplicació extraterritorial de les lleis americanes representa una sanció il·legítima. La idea és no traslladar les notificacions judicials almenys en territori comunitari, quelcom que ja s'ha fet, però també s'estudia compensar amb «demandes mirall».

En aquest context turbulent, i en un moment en què països com la Xina, Rússia o Turquia estan intensificant els seus esforços per guanyar presència empresarial i comercial, la visita del Rei i el seu missatge de suport als empresaris es consideren especialment significatius. En paraules de Berga abans de l'esmorzar, durant la recepció, «la Casa Reial té una força i un potencial que no té cap president».

El viatge d'estat del monarca segueix intensificant els llaços culturals i històrics. A la tarda els Reis van mantenir una trobada amb representants de la societat civil de Cuba. I a la nit van oferir un sopar al Palau dels Capitans al qual estava convidat el president cubà, Miguel Díaz-Canel.