Sánchez sobre Catalunya: de crisi de convivència a crisi política i territorial

El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha subratllat aquest dijous que el diàleg sobre la "crisi política" que es viu a Catalunya ha de donar-se en primer lloc en el si de Parlament de Catalunya, on ha demanat que s'activi la taula de partits ja existent.

Així ha respost en roda de premsa conjunta al Palau de la Moncloa amb el president electe de el Consell Europeu, Charles Michel, després de ser preguntat per la taula de partits extraparlamentària que reclamen els independentistes apel·lant a l'esperit de la Declaració de Pedralbes subscrita per Sánchez i el president Quim Torra al desembre de 2018.

ERC ha mantingut una primera presa de contacte aquest dijous amb la número dos de l'PSOE, Adriana Lastra, de la qual ha sortit mantenint la seva posició de votar en contra a la investidura de Sánchez mentre aquest segueixi instal·lat en la "via repressiva" per afrontar el "conflicte polític ".

En la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, Sánchez no ha arribat a parlar de "conflicte" a Catalunya com així apareixia recollit en la Declaració de Pedralbes, però sí que ha abandonat la seva habitual menció a el problema a Catalunya com una "crisi de convivència" per parlar avui d'una "crisi política" i "territorial" que requereix d'una "solució política".

Diàleg dins la Constitució

Sánchez ha posat en valor que el PSOE i Unides Podem constitueixen les dues "úniques" organitzacions polítiques a nivell nacional que "aposten pel diàleg dins de la Constitució per resoldre la crisi política a Catalunya".

"Nosaltres defensarem sempre el diàleg dins de la legalitat i manifestarem sempre la nostra voluntat de superar aquesta crisi política mitjançant el diàleg dins de la Constitució", ha incidit.

Ara bé, quan se li ha preguntat si veu convenient recuperar la taula de partits extraparlamentària que va arribar a acceptar el PSOE quan va intentar demanar el suport d'ERC per a l'aprovació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, Sánchez ha subratllat que aquest diàleg ha de donar-se en primer lloc en el si de Parlament.

"Lògicament els primers que han de parlar són els catalans. Hi ha una taula al Parlament que ha de ser activada pels líders independentistes, que han de parlar amb la part no independentista de Catalunya", ha indicat.

L'acceptació pel Govern d'una taula de partits a nivell nacional, fora de les institucions i coordinada per la figura d'un relator, va provocar una convulsió dins el PSOE, on es van alçar les veus contràries a endegar un diàleg polític sobre el problema de Catalunya fora de Parlament.

L'Executiu va frenar llavors la iniciativa al·legant que no estava disposat a que aquesta taula de partits es posés en marxa per parlar d'un referèndum d'autodeterminació i van encallar les negociacions amb l'independentisme. ERC va anunciar llavors la presentació d'una esmena a la totalitat dels Pressupostos, el que va precipitar l'avançament electoral.

Pactar el programa de govern



El que no ha volgut aclarir Sánchez és si manté o no el compromís que va assumir en el debat electoral per recuperar en el Codi Penal el delicte de convocatòria de referèndums il·legals, eliminat pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

Preguntat expressament per això, s'ha limitat a assenyalar que ens trobem en els primers dies posteriors a les eleccions, en què el PSOE i Unides Podem han estat capaços d'arribar a un acord "històric" per a la "governabilitat" de país.

Ara, "s'està elaborant" el programa de Govern de coalició que haurà esbossar en el seu discurs d'investidura, que redactarà en col·laboració amb "els socis de govern", ha precisat.